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Quello che Cairo e Lotito non capiscono: senza tifosi non vai da nessuna parte

Il dodicesimo uomo è un elemento fondamentale per la squadra, ma la situazione sembra tutt'altro che chiara ai presidenti del club granata e di quello biancoceleste
Xavier Jacobelli
1 min
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Quello che Cairo e Lotito non capiscono: senza tifosi non vai da nessuna parte© TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
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C'è una classifica che Urbano Cairo e Claudio Lotito dovrebbero scrutare con crescente preoccupazione. Registra il tasso di riempimento degli stadi direttamente proporzionale alla loro capienza: il Toro è penultimo, con il 64% dei posti occupati; la Lazio è ultima con il 51%. In assenza di cifre ufficiali, dic

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