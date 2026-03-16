Il Toro adesso segna: il mal di gola è passato

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TORINO - Roberto D’Aversa, nel giorno della sua presentazione da allenatore del Toro, aveva immediatamente individuato nel rendimento in fase offensiva della squadra uno dei problemi da risolvere. Non che tale problematica fosse difficile da scovare, bastava dare un’occhiata al numero di gol fatti per rendersene conto: appena 25 quelle segnati in 26 partite con Marco Baroni in panchina. Meno di uno a partita, nonostante potesse giocare su attaccanti come Simeone,
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