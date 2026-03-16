Stadio vuoto: e il Fila? Il Toro chiama i tifosi

A quattro mesi dall’ultima volta il Filadelfia accoglierà di nuovo i tifosi (porte aperte dalle 14.45, ma l’allenamento inizierà alle 15). Quattro mesi in cui è accaduto di tutto. Quello era un Torino reduce da un ciclo positivo di partite, che pur stazionando nella seconda metà della classifica non aveva ancora preso le ultime imbarcate (come quella rimediata sia in casa che in trasferta contro il Como, per fare un esempio), che aveva ancora Baro