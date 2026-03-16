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Torino, allenamento al Filadelfia con 400 tifosi: non succedeva da mesi, presente anche Ventura

Il centro sportivo granata ha aperto i cancelli per la prima volta da quando si è insediato il nuovo allenatore D'Aversa
1 min
Torino, allenamento al Filadelfia con 400 tifosi: non succedeva da mesi, presente anche Ventura© LAPRESSE
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Il Torino si allena davanti ai suoi tifosi, circa 400 persone sono accorse al Filadelfia per assistere alla seduta agli ordini del tecnico D'Aversa. Il centro sportivo ha aperto i cancelli per la prima volta da quando si è insediato il nuovo allenatore, mentre era dal 15 novembre scorso che Vlasic e compagni non "ricevevano" i propri supporter sulle tribune del quartier generale.

Presente anche Ventura

A bordo campo anche Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale e guida del Toro dal 2011 al 2016, che ha assistito alla seduta al fianco del direttore sportivo, Gianluca Petrachi, e del dirigente Emiliano Moretti.

 

 

 

 

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