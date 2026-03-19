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Nuova vita Obrador: avanti così e lotterà anche per lo sconto!

Il Torino cercherà di ridurre il diritto di riscatto da 9 milioni: nel Benfica il terzino spagnolo non giocava mai
Ivana Crocifisso
1 min
Nuova vita Obrador: avanti così e lotterà anche per lo sconto!© Marco Canoniero
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TORINO - A gennaio il Torino aveva un problema che Rafa Obrador ha risolto. Su quella fascia, la sinistra, Nkounkou non aveva convinto così come Biraghi, tanto che il primo era stato in procinto di tornare all'Eintracht e il secondo di accordarsi per chiudere altrove la stagione. Lo spagnolo, arrivato dal Benfica in prestito con diritto di riscatto, si è inserito praticamente subito, superando anche piuttosto velocemente il primo infortunio muscolare (out so

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