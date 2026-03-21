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D'Aversa dopo Milan-Torino: "Decisivo Maignan. In determinati episodi è mancata cattiveria"

Il tecnico granata commenta la sconfitta a San Siro: "Bicchiere pieno per tre quarti, manca solo il risultato"
2 min
D'Aversa dopo Milan-Torino: "Decisivo Maignan. In determinati episodi è mancata cattiveria"© LAPRESSE
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Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare nello spogliatoio con un risultato diverso, è stato bravo Maignan a non farlo accadere. Il cambio di gioco del Milan è stato decisivo, se in quella circostanza avessimo preso solo un gol probabilmente avremmo potuto recuperarla”. Cosi Roberto D'Aversa ha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta del suo Torino sul campo del Milan nel 30° turno di Serie A. ”Oggi il bicchiere è pieno per tre quarti, manca solo il risultato ma abbiamo fatto noi la partita. È chiaro che sui numeri avremmo meritato un risultato diverso, ma per il resto sono orgoglioso dei miei ragazzi” ha aggiunto il tecnico granata.

L'attacco e la cattiveria

Sul reparto offensivo: ”Il potenziale dei giocatori c’è, Simeone e Adams venivano da degli infortuni, Kulenovic è un giocatore interessante mentre Zapata sta ritrovando la condizione migliore. Vlasic gioca alla pari dei grandi campioni e stasera l'ha dimostrato. Come Simeone e in generale tutti stanno crescendo”. Infine, D'Aversa ha concluso: ”Nel calcio non credo sia questione di fortuna e di sfortuna, è questione di cattiveria e determinazione in determinati episodi. Quell’aspetto e quella malizia una squadra che vuole portare a casa il risultato deve averli. Mi dispiace non aver reso orgogliosi i tifosi con un risultato positivo, a parte la prestazione”.

 

 

 

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