D'Aversa dopo Milan-Torino: "Decisivo Maignan. In determinati episodi è mancata cattiveria"

”Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare nello spogliatoio con un risultato diverso, è stato bravo Maignan a non farlo accadere. Il cambio di gioco del Milan è stato decisivo, se in quella circostanza avessimo preso solo un gol probabilmente avremmo potuto recuperarla”. Cosi Roberto D'Aversa ha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta del suo Torino sul campo del Milan nel 30° turno di Serie A. ”Oggi il bicchiere è pieno per tre quarti, manca solo il risultato ma abbiamo fatto noi la partita. È chiaro che sui numeri avremmo meritato un risultato diverso, ma per il resto sono orgoglioso dei miei ragazzi” ha aggiunto il tecnico granata.