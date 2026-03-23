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Torino, i progressi di Ebosse: c’è aria di riscatto

Il difensore, arrivato in prestito, sta convincendo. Avanti così e a fine campionato il club granata acquisterà il camerunese: 1,2 milioni da versare all’Udinese
Nicolò Schira
1 min
Torino, i progressi di Ebosse: c’è aria di riscatto© Marco Canoniero
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C’è un elemento arrivato in sordina e tra lo scetticismo, eppure capace di ritagliarsi nel silenzio generale un posto sempre più rilevante nella squadra granata. Anzi, da titolarissimo e insostituibile ormai. Questa la parabola di Enzo Ebosse, prelevato dal Toro a inizio febbraio nelle ultime ore della finestra di trattative invernali. Un’evidente mossa di ripiego da parte del ds Gianluca Petrachi, dopo aver inseguito per settimane v

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