Torino, i progressi di Ebosse: c’è aria di riscatto

Hai già un abbonamento? Accedi
C’è un elemento arrivato in sordina e tra lo scetticismo, eppure capace di ritagliarsi nel silenzio generale un posto sempre più rilevante nella squadra granata. Anzi, da titolarissimo e insostituibile ormai. Questa la parabola di Enzo Ebosse, prelevato dal Toro a inizio febbraio nelle ultime ore della finestra di trattative invernali. Un’evidente mossa di ripiego da parte del ds Gianluca Petrachi, dopo aver inseguito per settimane v
Abbonati per continuare a leggere