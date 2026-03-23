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Tifosi in ansia per Simeone: "Solito Toro"

Il Cholito ha un contratto sino al 2028. "Ma con Cairo non ci sono progetti ambiziosi, i migliori vanno via"
Marco Bonetto
1 min
Torino

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TORINO - Verrebbe da dire che Tonino Carotone, ormai parecchi anni fa, pensasse già a Giovanni Simeone. E quasi gli dedicasse una canzone, la sua più famosa: «È un mondo difficile... vita intensa... felicità a momenti... futuro incerto». Era il 1999, il Cholito aveva appena 4 anni. Futuro incerto, già. E «il futuro &e

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