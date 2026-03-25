Toro, una salvezza rapida per programmare il futuro

A sole otto giornate dalla fine del campionato il Toro sta ancora inseguendo l’obiettivo della salvezza: questo la dice lunga sulla serie di errori e di orrori che hanno caratterizzato la stagione. Stagione in cui, dall’estate, sono state sbagliate quasi tutte le scelte fatte: la conseguenza è che, arrivati alla 30ª giornata, la formazione granata si ritrova al 14° posto in classifica con soli 6 punti in più dalla coppia Cremonese e Lec