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Toro, una salvezza rapida per programmare il futuro

Cairo dovrà risolvere la questione allenatore: D’Aversa è in scadenza ma con un filotto di risultati positivi potrà sperare in un nuovo contratto
Andrea Piva
1 min
Toro, una salvezza rapida per programmare il futuro© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Torino

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Tutte le notizie sulla squadra

A sole otto giornate dalla fine del campionato il Toro sta ancora inseguendo l’obiettivo della salvezza: questo la dice lunga sulla serie di errori e di orrori che hanno caratterizzato la stagione. Stagione in cui, dall’estate, sono state sbagliate quasi tutte le scelte fatte: la conseguenza è che, arrivati alla 30ª giornata, la formazione granata si ritrova al 14° posto in classifica con soli 6 punti in più dalla coppia Cremonese e Lec

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