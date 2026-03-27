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Nuova difesa Toro: c'è Jappert con Dellavalle

Tra luglio e agosto le fasce granata subiranno un’autentica rivoluzione, ma il campionato che sta volgendo al termine racconta che di cambiamenti ne serviranno molti altri
Andrea Piva
1 min
TorinoDellavalle
Nuova difesa Toro: c'è Jappert con Dellavalle© LAPRESSE
Torino

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Lo abbiamo raccontato ieri: tra luglio e agosto le fasce del Toro subiranno un’autentica rivoluzione, ma il campionato che sta volgendo al termine racconta che di cambiamenti ne serviranno molti altri. Lo dimostra anche il fatto che, a oggi, la formazione granata non possa ancora dirsi sicura di partecipare alla prossima Serie A, per quanto la salvezza non sia molto distante. Delle difficoltà della squadra e del fatto che necessiti di diversi cambiamenti ne è consapevole a

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