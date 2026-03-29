Toro, quella medaglia di Tieghi al Museo

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Dice Dario Tieghi, figlio di Guido: «Sono felice, onorato, molto contento che mio papà possa essere ricordato anche così, al Museo del Grande Torino: tra i cimeli dei suoi compagni di squadra di 80 anni fa, con tanti tifosi granata che visitano quelle sale bellissime di Villa Claretta. Anche tifosi giovanissimi, ragazzini, bambini, che così scoprono anche la storia di mio padre. Centravanti cresciuto nella Pro Vercelli, vincitore di uno scud
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