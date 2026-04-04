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Il Toro vuole blindare Cacciamani: contatti tra Petrachi e gli agenti

In ballo c'è il prolungamento contrattuale del granata che intanto si è meritato la chiamata nell'Italia U21 con Baldini
Nicolò Schira
1 min
Il Toro vuole blindare Cacciamani: contatti tra Petrachi e gli agenti© LAPRESSE
Torino

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Magic Moment con vista Toro per Alessio Cacciamani. Il gioiellino di proprietà del club granata non vuole smettere di stupire e continua ad incantare. Annata da ricordare per il promettente esterno di soli 19 anni, che però in campo gioca con una personalità degna di un veterano. Tanto da essersi meritato la convocazione nella nazionale italiana Under 21: e il ct Silvio Baldini l’ha fatto debuttare lo scorso 26 marzo nel poker vince

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