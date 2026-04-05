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Il Toro torna a vincere: Adams decisivo, Pisa ko. D’Aversa supera il Parma, la classifica aggiornata

I granata salgono al dodicesimo posto a quota 36 punti e danno una spallata fondamentale alla lotta salvezza
1 min
Il Toro torna a vincere: Adams decisivo, Pisa ko. D’Aversa supera il Parma, la classifica aggiornata © Getty Images
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Dopo il ko di San Siro contro il Milan, il Torino torna alla vittoria in campionato e lo fa in trasferta sul campo del Pisa. Dopo una partita molto equilibrata dove i granata hanno rischiato in più occasioni di subire la rete dai toscani, è Che Adams a sbloccarla al minuto 80 su assist di Pedersen. Grazie a questo successo, la formazione di D'Aversa sale a quota 36 punti in dodicesima posizione mentre il Pisa resta ultimo in classifica a quota 18 punti in compagnia del Verona.

Pisa-Torino 0-1, la cronaca

Vittoria fondamentale dunque per il Torino, che ipoteca la salvezza salendo momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione. Dopo un primo tempo povero di emozioni, decisiva la rete da due passi di Adams al 35' della ripresa. In precedenza sullo 0-0 clamoroso errore di Tramoni solo davanti a Paleari.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

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