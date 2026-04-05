Il Toro torna a vincere: Adams decisivo, Pisa ko. D’Aversa supera il Parma, la classifica aggiornata

Dopo il ko di San Siro contro il Milan, il Torino torna alla vittoria in campionato e lo fa in trasferta sul campo del Pisa. Dopo una partita molto equilibrata dove i granata hanno rischiato in più occasioni di subire la rete dai toscani, è Che Adams a sbloccarla al minuto 80 su assist di Pedersen. Grazie a questo successo, la formazione di D'Aversa sale a quota 36 punti in dodicesima posizione mentre il Pisa resta ultimo in classifica a quota 18 punti in compagnia del Verona.