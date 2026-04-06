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Toro, cordoglio per il bimbo morto nell'incidente in A21 in moto: era baby granata  

Il club granata ha espresso il suo dolore per la scomparsa del piccolo giocatore: "Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso"
2 min
Torino
Toro, cordoglio per il bimbo morto nell'incidente in A21 in moto: era baby granata  
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TORINO - Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, "attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all'affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua". È quanto si legge sul sito ufficiale del Toro, a proposito del bimbo moto ieri in un incidente stradale sulla A21 nell'Astigiano, mentre era in moto col papà e in un'auto dietro c'era la mamma, nel ritorno nel capoluogo piemontese dopo una gita.

Il comunicato

"Ismael era un giovane calciatore del Torino Football Club nella categoria Under 8. Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti. Ogni bambino è speciale e Ismael lo era dentro e fuori dal campo: sempre educato, ordinato e rispettoso". "Mancherà a tanti, tantissimi e sarà sempre nel cuore di Jacopo, Andrei, Luca, Stefano, Thomas G., Hamed, Thomas L., Ivan, Federico, Gabriele, Samuel e Diego, i suoi compagni di squadra con cui ha condiviso tutto, fatiche e divertimento, vittorie e sconfitte. Tra i dirigenti e gli allenatori che lo hanno conosciuto resterà sempre viva la sua genuina passione per il Toro, quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona. Alla mamma, signora Antonia, al papà Marco, a tutti i parenti, ai tantissimi amici e conoscenti il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata in questo momento di indicibile dolore". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

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