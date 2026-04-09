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Torino, Kulenovic rimane? Riscatto da ripagare

Nessun gol in campionato e con il Pisa non ha convinto. Ma con la salvezza...
Ivana Crocifisso
1 min
Torino, Kulenovic rimane? Riscatto da ripagare © Marco Canoniero
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TORINO - A tifare per la salvezza del Torino - per la quale, grazie anche al successo sul Pisa, si aspetta solo l’aritmetica - è pure Sandro Kulenovic. L’attaccante croato, in granata da un paio di mesi, diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Torino propri

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