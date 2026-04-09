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Toro, intanto allo stadio lo sciopero continua

Gli ultras proseguiranno nella loro protesta, resta da capire come risponderanno i tifosi comuni
Andrea Piva
1 min
Torino

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TORINO - Quando sabato verrà fischiato il calcio d’inizio di Torino-Verona, sarà passato quasi un mese esatto dal precedente impegno casalingo della formazione granata, da quella vittoria per 4-1 sul Parma. Poi ci sono state in successione la trasferta di San Siro contro il Milan, la pausa del campionato per lasciare spazio alle nazionali, infine la partita di Pisa che ha permesso a Vlasic e compagni di portarsi a distanza di sicurezz

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