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Toro, nuova idea Okoli 

In estate andranno sicuramente via Maripan e Marianucci: primi sondaggi con il Leicester per il centrale che debuttò in Nazionale con Spalletti
Nicolò Schira
1 min
Torino

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Tutte le notizie sulla squadra

Il Toro per puntellare e rinforzare la retroguardia in estate potrebbe sfruttare l’effetto nostalgia canaglia. La celebre hit di Al Bano Carrisi sta facendo da sottofondo allo stato d’animo di Caleb Okoli, che è finito nei radar granata per la prossima stagione. Un elemento che da un paio di sessio

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