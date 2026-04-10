Toro, nuova idea Okoli 

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Il Toro per puntellare e rinforzare la retroguardia in estate potrebbe sfruttare l’effetto nostalgia canaglia. La celebre hit di Al Bano Carrisi sta facendo da sottofondo allo stato d’animo di Caleb Okoli, che è finito nei radar granata per la prossima stagione. Un elemento che da un paio di sessio
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