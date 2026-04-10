D'Aversa: "Contro il Verona secondo match ball salvezza. Futuro? Prossima partita è più importante"

Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Verona. Il tecnico del Torino ha dichiarato: "Prima di rispondere alle vostre, mi premeva fare un saluto ai genitori di Ismael. Non possiamo immaginare come ci si possa sentire quando si perde un figlio di 8 anni: voglio mostrare vicinanza da parte mia, della squadra e del club”. Sull'attuale valore del Torino ha risposto così: "Non posso rispondere io. Posso rispondere sul fatto che abbiamo valori importanti, i motivi per cui non sono stati espressi prima del mio arrivo non si possono sapere. Con me è stato un percorso importante e non scontato: quando sono arrivato la squadra era reduce dal 3-0 di Genova e la zona retrocessione era vicina, quando non sei abituato diventa tutto più difficile. Mi hanno convinto le qualità dei giocatori, stando a casa li avevo studiati, e i fatti ci stanno dando ragione. Tutti dobbiamo ragionare su cosa si è fatto in questo periodo per avere prestazioni e risultati, ora si continua a lavorare duramente per toglierci soddisfazioni. Dobbiamo ancora raggiungere l’obiettivo, giochiamo per salvarci”.