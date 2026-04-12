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Toro, conta solo la salvezza. D'Aversa come Mazzarri

Dopo il Pisa i granata battono anche il Verona: e così l’incubo retrocessione è definitivamente dissolto
Marco Bonetto
1 min
Toro, conta solo la salvezza. D'Aversa come Mazzarri © ANSA
Torino

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TORINO - L’incubo (almeno quello della retrocessione) dovrebbe effettivamente essersi dissolto, una buona volta. Ebbene sì: toccando ferro (ferro di color... granata), si è dissolto dopo la vittoria di ieri sul Verona (faticosa, sofferta

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