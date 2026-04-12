Pagelle Torino-Verona: Pedersen imprendibile, Ebosse muro granata, Simeone decisivo!

Vittoria di misura per il Torino di D'Aversa, che batte 2-1 il Verona e consolida il suo posizionamento a metà classifica. Notte fonda invece per i gialloblu, che a sei giornate dalla fine sembrano ormai definitivamente lontani dal raggiungimento della salvezza. Ad aprire le marcature la rete di Simeone, pari momentaneo di Bowie e gol del definitivo 2-1 granata siglato da Casadei. Granata che raccolgono la quarta vittoria in sei partite, ritrovando la quadra sia in termini di gioco che di risultati.
Pagelle Torino
Paleari 6 Inizia la propria partita con un’uscita a vuoto su una punizione che Frese scodella in area, per sua fortuna Gagliardini non ne approfitta e colpisce la traversa. Nella ripresa è attento su Bradaric. Non può nulla sul gol subito.
Coco 5.5 Commette qualche leggerezza di troppo e finisce per regalare più di un pallone agli avversari, ma senza gravi conseguenza per il Torino. A metà secondo tempo D’Aversa lo richiama in panchina. Marianucci (22’ st) 6 Si fa vedere anche in fase offensiva.
Ismajli 5 Esce spesso sconfitto dai duelli fisici con Bowie: l’esempio più eclatante è l’azione del gol dello scozzese. Nel primo tempo riceve anche un’ammonizione che lo costringerà a saltare per squalifica partita con la Cremonese.
Ebosse 6.5 Dei tre centrali del Torino è quello che offre la prestazione migliore. Attento in fase difensiva, non commette sbavature. Maripan (39’ st) ng.
Pedersen 7 Le sue fughe sulla fascia destra fanno la differenza: è lui a servire a Simeone il pallone dell’1-0 ed è da una sua iniziativa che nasce l’azione che porta alla rete di Casadei.
Casadei 7 Gioca per la prima volta titolare con D’Aversa in panchina e ripaga al fiducia che il tecnico gli concede con il gol che decide la partita. Insieme a Simeone, è il miglior marcatore del Toro in questo 2026 con 5 gol.
Gineitis 6 D’Aversa lo conferma nel ruolo di regista, come nel secondo tempo a Pisa. Il lituano conferma di poter interpretare bene quella posizione e offre una prestazione convincente. Prati (30’ st) 6 Quando entra si limita a dare una mano in fase difensiva.
Obrador 6.5 Sulla fascia sinistra offre una buona prestazione, spinge con buona continuità ed è attento in fase difensiva dove non si fa mai superare. Esce stremato nel finale. Biraghi (39’ st) ng.
Vlasic 6.5 Quando si accende crea sempre problemi alla difesa del Verona. Riesce a mettere in mostra le proprie qualità tecniche, anche quando il resto della squadra fatica.
Simeone 7 Sforna la solita prestazione generosa e di qualità, ma soprattutto ha il grande merito di segnare il suo terzo gol consecutivo in casa, permettendo al Torino di sbloccare subito il risultato.
Adams 6 Dopo il gol decisivo a Pisa, contro il Verona ne trova un altro che sarebbe molto importante, ma viene annullato dal Var per un precedente fuorigioco di Simeone. Kulenovic (30’ st) 6 Nel finale aiuta la squadra in fase difensiva.
All. D’Aversa 6.5 Quarta vittoria in sei partite, una media di 2 punti a gara: quelli del Toro, da quando c’è D’Aversa, sono numeri da Europa e non da lotta per la salvezza. Nell’intervallo trova le parole giuste per scuotere la squadra dopo un primo tempo opaco.
Pagelle Verona
Montipò 6 Non può nulla sui due gol del Torino. È uno dei meno colpevoli nella sconfitta di ieri.
Nelsson 5.5 Riesce a mettere qualche pezza agli errori dei compagni di reparto, ma anche lui commette più di un errore.
Edmundsson 5 Appare in grande difficoltà contro gli attaccanti del Toro. Un po’ sfortunato nell’azione del primo gol avversario: scivolando lascia lo spazio a Simeone per calciare. Valentini (15’ st) 6 Entra decisamente meglio rispetto a chi sostituisce.
Frese 5 Oltre che dalla scivolone di Edmundsson, il primo gol del Torino nasce da un suo errore: si fa beffare da Pedersen. Mosquera (36’ st) ng.
Oyegoke 6 Qualche buona iniziativa sulla propria fascia, riesce più volte ad andare al cross con pericolosità.
Akpa Akpro 5 Non riesce a far valere la propria fisicità in mezzo al campo.
Gagliardini 6 Sfortunato nel primo tempo quando colpisce la traversa dopo aver anticipato Paleari. In mezzo al campo si fa valere.
Bernede 5.5 Inizia bene la propria partita, ma cala con il passare dei minuti. Bradaric (23’ st) 6 Entra bene e va pericolosamente alla conclusione in un paio di occasioni
Belghali 5 Sammarco lo schiera ancora una volta a sinistra, ma l’esterno algerino sembra patire il cambio di fascia. Soffre molto le incursioni di Pedersen. Sarr (36’ st) ng.
Harroui 5 Agisce sulla trequarti alle spalle di Bowie, ma non riesce mai a creare pericoli. Orban (15’ st) 5.5 Entra ma si vede poco.
Bowie 6.5 È il migliore nel Verona e non solo per il gol che segna. Vince un gran numero di duelli con Ismajli e creare diversi problemi alla difesa del Toro.
All. Sammarco 5 La scelta di schierare Belghali a sinistra non paga, così come quella di partire con una sola punta di ruolo. Quando prova a cambiare è troppo tardi. Il suo Verona appare anche troppo fragile in fase difensiva.
Arbitro
Bonacina 6.5 Considera regolare il contatto tra Bowie e Ismajli in occasione del gol del Verona. Le immagini gli danno ragione.
Vittoria di misura per il Torino di D'Aversa, che batte 2-1 il Verona e consolida il suo posizionamento a metà classifica. Notte fonda invece per i gialloblu, che a sei giornate dalla fine sembrano ormai definitivamente lontani dal raggiungimento della salvezza. Ad aprire le marcature la rete di Simeone, pari momentaneo di Bowie e gol del definitivo 2-1 granata siglato da Casadei. Granata che raccolgono la quarta vittoria in sei partite, ritrovando la quadra sia in termini di gioco che di risultati.
Pagelle Torino
Paleari 6 Inizia la propria partita con un’uscita a vuoto su una punizione che Frese scodella in area, per sua fortuna Gagliardini non ne approfitta e colpisce la traversa. Nella ripresa è attento su Bradaric. Non può nulla sul gol subito.
Coco 5.5 Commette qualche leggerezza di troppo e finisce per regalare più di un pallone agli avversari, ma senza gravi conseguenza per il Torino. A metà secondo tempo D’Aversa lo richiama in panchina. Marianucci (22’ st) 6 Si fa vedere anche in fase offensiva.
Ismajli 5 Esce spesso sconfitto dai duelli fisici con Bowie: l’esempio più eclatante è l’azione del gol dello scozzese. Nel primo tempo riceve anche un’ammonizione che lo costringerà a saltare per squalifica partita con la Cremonese.
Ebosse 6.5 Dei tre centrali del Torino è quello che offre la prestazione migliore. Attento in fase difensiva, non commette sbavature. Maripan (39’ st) ng.
Pedersen 7 Le sue fughe sulla fascia destra fanno la differenza: è lui a servire a Simeone il pallone dell’1-0 ed è da una sua iniziativa che nasce l’azione che porta alla rete di Casadei.
Casadei 7 Gioca per la prima volta titolare con D’Aversa in panchina e ripaga al fiducia che il tecnico gli concede con il gol che decide la partita. Insieme a Simeone, è il miglior marcatore del Toro in questo 2026 con 5 gol.
Gineitis 6 D’Aversa lo conferma nel ruolo di regista, come nel secondo tempo a Pisa. Il lituano conferma di poter interpretare bene quella posizione e offre una prestazione convincente. Prati (30’ st) 6 Quando entra si limita a dare una mano in fase difensiva.
Obrador 6.5 Sulla fascia sinistra offre una buona prestazione, spinge con buona continuità ed è attento in fase difensiva dove non si fa mai superare. Esce stremato nel finale. Biraghi (39’ st) ng.
Vlasic 6.5 Quando si accende crea sempre problemi alla difesa del Verona. Riesce a mettere in mostra le proprie qualità tecniche, anche quando il resto della squadra fatica.
Simeone 7 Sforna la solita prestazione generosa e di qualità, ma soprattutto ha il grande merito di segnare il suo terzo gol consecutivo in casa, permettendo al Torino di sbloccare subito il risultato.
Adams 6 Dopo il gol decisivo a Pisa, contro il Verona ne trova un altro che sarebbe molto importante, ma viene annullato dal Var per un precedente fuorigioco di Simeone. Kulenovic (30’ st) 6 Nel finale aiuta la squadra in fase difensiva.
All. D’Aversa 6.5 Quarta vittoria in sei partite, una media di 2 punti a gara: quelli del Toro, da quando c’è D’Aversa, sono numeri da Europa e non da lotta per la salvezza. Nell’intervallo trova le parole giuste per scuotere la squadra dopo un primo tempo opaco.