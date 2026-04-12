Cairo, D'Aversa al Toro convince: "Sono contento. Se sarà confermato? Ne parleremo..."

Il Torino nell'ultimo periodo se la sta passando piuttosto bene in termini di risultati, e l'indiziato numero uno a cui attribuire i meriti non può che essere il nuovo allenatore del club granata, Roberto D'Aversa. Dal suo arrivo a Torino la squadra ha raccolto la bellezza di quattro vittorie in sei partite, racimolando quindi 12 punti e allontanando ampiamente la zona retrocessione. Le altre due partite il Toro le ha perse contro il Napoli - 2-1 al Maradona - e Milan, 3-2 a San Siro. Ad ogni modo la squadra di D'Aversa ha messo in mostra delle buone prestazioni anche nelle sconfitte, motivo per cui sull'ottimo rendimento della squadrra sotto la nuova guida tecnica si è soffermato il presidente del club, Urbano Cairo .

Cairo: "Contento di D'Aversa"

"Sono contento di D'Aversa e della squadra, il merito maggiore dell'allenatore è stato quello di entrare immediatamente nella testa dei giocatori, ha anche messo i calciatori al posto giusto e questo ha dato una spinta. Poi in genere quando c'è un cambio c'è anche una scossa, che però dura poco: invece sono sei partite e sono arrivate diverse vittorie, le ultime con Pisa e Verona, ma è sempre complicato". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervistato da Sky Sport al termine della Milano Marathon.

"Se D'Aversa sarà confermato? Ne parleremo con Petrachi, sta facendo molto bene, siamo contenti di lui", ha aggiunto in merito al tecnico granata, uscito vittorioso dal match di ieri contro il Verona.