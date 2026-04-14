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D’Aversa ha 3 motivi per sperare nel rinnovo

Continua a tenere banco la situazione legata al prolungamento di contratto dell'allenatore granata
Andrea Piva
1 min
D’Aversa ha 3 motivi per sperare nel rinnovo© Agenzia Aldo Liverani Sas
Torino

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Ora che il discorso salvezza è chiuso, i 12 punti di margine sulla zona retrocessione a sei giornate dalla fine del campionato permettono di avere una certa serenità, in casa Toro dovrebbe essere il momento delle certezze. Invece è quello delle incognite, a partire dalla questione allenatore. Ci sarà ancora D’Aversa sulla panchina del Toro? “Siamo contenti, ne stiamo parlando con Petrachi, ma non abbiamo ancora deciso”, ha risposto <

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