D’Aversa ha 3 motivi per sperare nel rinnovo

Ora che il discorso salvezza è chiuso, i 12 punti di margine sulla zona retrocessione a sei giornate dalla fine del campionato permettono di avere una certa serenità, in casa Toro dovrebbe essere il momento delle certezze. Invece è quello delle incognite, a partire dalla questione allenatore. Ci sarà ancora D’Aversa sulla panchina del Toro? “Siamo contenti, ne stiamo parlando con Petrachi, ma non abbiamo ancora deciso”, ha risposto <