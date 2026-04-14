Torino, parata di stelle per i 50 anni dello Scudetto. Tutto pronto per "La Partita della Storia"

Un grande evento per celebrare i 50 anni dall'ultimo scudetto del Toro: l'iniziativa è stata chiamata “La Partita della Storia” ed è stata organizzata dal Torino Fc, Associazione Ex Calciatori Granata Onlus e Ugi. “Vogliamo realizzare al meglio questo evento storico, sarà nello stesso luogo e nello stesso giorno di quel 16 maggio del 1976” dichiara Serino Rampanti, ex calciatore del Toro. I cancelli dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno alle 13.30, poi dalle 14 cominceranno le iniziative: verrà disputata una partita tra i ragazzi di Casa Ugi e, in seguito, scenderanno in campo alcune vecchie glorie che hanno fatto la storia granata. “Volevamo giocare noi, ma abbiamo guardato le carte d'identità e abbiamo preferito evitare” scherza Claudio Sala sui compagni ormai “stagionati” con cui vinse lo scudetto nel 1976. “Vi do qualche nome di chi giocherà - spiega Rampanti - e posso annunciare Asta, Ferrante, Rosina, Fuser e Vives”. Sul prato del Grande Torino si esibiranno anche alcuni cantanti come Valerio Liboni, Oskar degli Statuto e i Sensounico, verranno premiati Dossena, Torrisi e Bonesso, i tre marcatori del celebre derby del 3-2 nel 1983 con la rimonta granata sotto di due gol nel giro di tre minuti, e sono attesi personaggi dello spettacolo come Jimmy Ghione e Piero Chiambretti.