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Torino, parata di stelle per i 50 anni dello Scudetto. Tutto pronto per "La Partita della Storia"

Un grande evento per celebrare l'anniversario dell'ultimo tricolore granata: "Saremo nello stesso luogo e nello stesso giorno di quel 16 maggio del 1976"
3 min
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Un grande evento per celebrare i 50 anni dall'ultimo scudetto del Toro: l'iniziativa è stata chiamata “La Partita della Storia” ed è stata organizzata dal Torino Fc, Associazione Ex Calciatori Granata Onlus e Ugi. “Vogliamo realizzare al meglio questo evento storico, sarà nello stesso luogo e nello stesso giorno di quel 16 maggio del 1976” dichiara Serino Rampanti, ex calciatore del Toro. I cancelli dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno alle 13.30, poi dalle 14 cominceranno le iniziative: verrà disputata una partita tra i ragazzi di Casa Ugi e, in seguito, scenderanno in campo alcune vecchie glorie che hanno fatto la storia granata. “Volevamo giocare noi, ma abbiamo guardato le carte d'identità e abbiamo preferito evitare” scherza Claudio Sala sui compagni ormai “stagionati” con cui vinse lo scudetto nel 1976. “Vi do qualche nome di chi giocherà - spiega Rampanti - e posso annunciare Asta, Ferrante, Rosina, Fuser e Vives”. Sul prato del Grande Torino si esibiranno anche alcuni cantanti come Valerio Liboni, Oskar degli Statuto e i Sensounico, verranno premiati Dossena, Torrisi e Bonesso, i tre marcatori del celebre derby del 3-2 nel 1983 con la rimonta granata sotto di due gol nel giro di tre minuti, e sono attesi personaggi dello spettacolo come Jimmy Ghione e Piero Chiambretti.

"Vado a prendere Pluici a casa!"

Tra i campioni d'Italia del 1976, invece, c'è grande attesa di rivedere i gemelli del gol: “Ho detto a Pulici che piuttosto vado io a prenderlo a casa, mentre Graziani deve ancora darci una risposta ma spero tanto sia positiva” spiega Sala.

E la prima squadra? I dirigenti granata sono al lavoro: “Siamo in contatto con la Lega e con il Cagliari, vorremmo tanto essere presenti” ha spiegato il direttore operativo del club, Alberto Barile, con il Toro di D'Aversa che in quel week-end sarà impegnato in trasferta sul campo del Cagliari. I biglietti saranno in vendita da mercoledì 15 aprile al prezzo di 10 euro in tribuna e 5 euro nei distinti, mentre gli Under 16 pagheranno un euro. L'incasso sarà devoluto alle iniziative di Casa Ugi.

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