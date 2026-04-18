Toro in rosso, meno 13 milioni. Ecco il bilancio: per vendere?

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«Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 31 marzo 2026 ha deliberato di sottoporre il bilancio al 31 dicembre 2025 all’approvazione dell’Assemblea. Siete pertanto invitati ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 che evidenzia una perdita di Euro 13.104.781 che il Consiglio propone di coprire: i) mediante utilizzo della riserva costituita da versamenti del Socio Unico in conto copertura perdite di Eur
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