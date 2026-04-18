Gineitis, manchi tu: "Non segno più? Devo liberarmi"

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Un anno fa di questi tempi aveva già castigato tre big del nostro campionato, portando al Torino punti preziosi. Gineitis era diventato il centrocampista dei gol pesanti: quello a Firenze (oltretutto di destro, il primo in Serie A) quando - con i granata in dieci - aveva risposto a Kean, consentendo alla squadra allora allenata da Vanoli di tornare con un punto pesantissimo; quello al Milan, al Grande Torino, valso il successo sui rossoneri; e poi quello in casa de
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