Gineitis, manchi tu: "Non segno più? Devo liberarmi"

Un anno fa di questi tempi aveva già castigato tre big del nostro campionato, portando al Torino punti preziosi. Gineitis era diventato il centrocampista dei gol pesanti: quello a Firenze (oltretutto di destro, il primo in Serie A) quando - con i granata in dieci - aveva risposto a Kean, consentendo alla squadra allora allenata da Vanoli di tornare con un punto pesantissimo; quello al Milan, al Grande Torino, valso il successo sui rossoneri; e poi quello in casa de