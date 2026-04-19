Toro, solo pari con la Cremonese: Paleari salva su Bonazzoli, Fabbri annulla col Var un gol a Baschirotto

Il Torino non va oltre lo 0-0 in casa della Cremonese in una gara noiosa e che ha avuto ben poco da offrire. Dopo un primo tempo totalmente avaro di emozioni, nella ripresa al 62' l'intervento del Var annulla il vantaggio della Cremonese firmato da Baschirotto per un fallo fischiato su Paleari . La partita arriva stancamente verso la fine quando al minuto 89 c'è un colpo di scena: D'Aversa richiama in panchina Njie che era entrato solo venti minuti prima al posto di Simeone. Scelta tecnica o punizione per il giallo preso? Fatto sta che i granata, con questo pareggio, salgono a quota 40 punti mentre i lombardi si portano a 28 punti con una lunghezza di vantaggio su Lecce terzultimo.

Cremonese-Torino 0-0, la cronaca

Dopo 4' Floriani Mussolini anticipa Vlasic e prende iniziativa andando al cross per Bonazzoli, ma l'intervento di Coco vanifica una potenziale occasione. La partita stenta a decollare e i ritmi di gioco risultano molto bassi, poichè da una parte i grigiorossi non possono commettere errori e dall'altra i piemontesi non sembrano avere grandi motivazioni. Al termine del minuto di recupero concesso da Fabbri, le due squadre chiudono un primo tempo tutt'altro che esaltante sul punteggio di 0-0. Nella ripresa la Cremonese torna in campo e comincia subito ad attaccare con maggiore convinzione, creando dei pericoli prima con Bonazzoli e poi con Floriani Mussolini. Al 58' Paleari è costretto al miracolo su un bel tiro a giro di Bonazzoli, che sfiora il vantaggio. Tre minuti più¹ tardi i padroni di casa si vedono annullare una rete di Baschirotto dopo una revisione Var, a causa di un presunto fallo del difensore su Paleari. Il Torino è in difficoltà e i lombardi provano ad approfittarne, sfiorando l'1-0 anche al 74' con un tiro-cross di Okereke, sui cui è decisivo l'intervento di Pedersen. Nel finale gli uomini di Giampaolo si riversano in massa nella metà campo avversaria per provare a portare a casa l'intera posta in palio, però rischiano di subire gol in contropiede: Audero salva tutto su Bondo in pieno recupero. Allo Zini, dunque, termina 0-0.