Toro, Zapata come Simeone: "Il mio futuro è incerto"

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Il futuro del Toro è un rebus. A partire dall’attacco che rischia di dover essere rifatto in estate daccapo. Per la serie: certezze all’orizzonte non ce ne sono. E pure quelle che, almeno sulla carta dovrebbero rappresentare dei punti fermi, in realtà rischiano di volare altrove. A partire da capitan Du
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