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Toro, Zapata come Simeone: "Il mio futuro è incerto"

Anche Petrachi non ha dato certezze: "Il rinnovo contrattuale di D’Aversa? Valutazioni in corso: stiamo vedendo come andare avanti e quale tipo di stagione vogliamo fare"
Nicolò Schira
1 min
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Toro, Zapata come Simeone: "Il mio futuro è incerto"© Marco Canoniero
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Il futuro del Toro è un rebus. A partire dall’attacco che rischia di dover essere rifatto in estate daccapo. Per la serie: certezze all’orizzonte non ce ne sono. E pure quelle che, almeno sulla carta dovrebbero rappresentare dei punti fermi, in realtà rischiano di volare altrove. A partire da capitan Du

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