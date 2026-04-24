Israel, la cena al sapore d'addio 

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TORINO - Il suo primo, e probabilmente ultimo, compleanno da calciatore del Torino, Franco Israel lo ha festeggiato con una cena insieme ai compagni Duvan Zapata, Rafa Obrador e Saul Coco, come testimonia anche la foto che è stata poi condivisa su In
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