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Israel, la cena al sapore d'addio 

Petrachi è già al lavoro per trovare il nuovo titolare tra i pali: Falcone e Livakovic in cima alla lista del ds
Andrea Piva
1 min
franco israelWladimiro FalconeDominik Livakovic
Torino

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TORINO - Il suo primo, e probabilmente ultimo, compleanno da calciatore del Torino, Franco Israel lo ha festeggiato con una cena insieme ai compagni Duvan Zapata, Rafa Obrador e Saul Coco, come testimonia anche la foto che è stata poi condivisa su In

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