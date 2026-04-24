"Uno scudetto nato nel segno dell’amicizia"

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TORINO - L’arrivo al Torino, la costruzione della squadra che avrebbe vinto lo scudetto, l’impronta di Giorgio Ferrini, i pregi e i difetti di due condottieri amatissimi come Gigi Radice e Gustavo Giagnoni. E quello scudetto vinto 50 anni fa che Claudio Sala - ospite del podc
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