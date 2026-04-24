Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Uno scudetto nato nel segno dell’amicizia"

Claudio Sala: "Mai avremmo pensato di arrivare così in alto. Pulici rischiò grosso per quel gol al Cesena"
Ivana Crocifisso
1 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - L’arrivo al Torino, la costruzione della squadra che avrebbe vinto lo scudetto, l’impronta di Giorgio Ferrini, i pregi e i difetti di due condottieri amatissimi come Gigi Radice e Gustavo Giagnoni. E quello scudetto vinto 50 anni fa che Claudio Sala - ospite del podc

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS