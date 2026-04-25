Darmian, nuovi contatti. Ma c’è anche il Monza

Chissà se lunedì pomeriggio a Coverciano Gianluca Petrachi ha chiesto un consiglio all’amico e collega interista Piero Ausilio. Domani pomeriggio i due saranno avversari per novanta minuti, ma fuori dal campo si stimano molto. Tanto da aver speso negli anni parole di apprezzamento e diversi complimenti l’uno nei confronti dell’altro. Un feeling che ha portato entrambi a salutarsi molto affettuosamente a margine del Premio Inside The Sport, tenu