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Darmian, nuovi contatti. Ma c’è anche il Monza

Da riserva può fare da chioccia ai giovani e giocare da braccetto o da terzino. Il legame con Petrachi
Nicolò Schira
1 min
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Darmian, nuovi contatti. Ma c’è anche il Monza© Inter via Getty Images
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Chissà se lunedì pomeriggio a Coverciano Gianluca Petrachi ha chiesto un consiglio all’amico e collega interista Piero Ausilio. Domani pomeriggio i due saranno avversari per novanta minuti, ma fuori dal campo si stimano molto. Tanto da aver speso negli anni parole di apprezzamento e diversi complimenti l’uno nei confronti dell’altro. Un feeling che ha portato entrambi a salutarsi molto affettuosamente a margine del Premio Inside The Sport, tenu

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