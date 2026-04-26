Simeone, fattore casa: l'obiettivo è il quarto gol

TORINO - Sono cinque le partite che il Torino deve ancora giocare in questo campionato, compresa quella di questa sera. Sono quindi cinque le possibilità che Giovanni Simeone ha per trovare quel gol che lo separa dalla doppia cifra: un traguardo decisamente alla sua portata, considerato anche lo stato di forma attuale. Da quando D’Aversa si è seduto sulla panchina granata ha trovato la rete quattro volte in sette partite, ma soprattutto ha