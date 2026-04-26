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Lo stadio al Toro solo nel 2027. Avvio ritardato e tempi lunghi  

Il progetto preliminare ancora da stabilire e da presentare dopo gli studi del Politecnico sarà molto complesso. Ecco l’iter burocratico
Marco Bonetto
1 min
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Lo stadio al Toro solo nel 2027. Avvio ritardato e tempi lunghi  © TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
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Realisticamente, lo stadio potrà finire in concessione al Torino non prima del prossimo anno. Poi, certo, i miracoli possono anche accadere. È da gennaio che il sindaco Lo Russo, pubblicamente, pungolava Cairo, sottolineava di essere in attesa di una mossa. Idem l’assessore allo Sport, Carretta

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