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Anjorin e Kulenovic. Il Toro li acquista ma sono già in bilico

I costi: 4,5 milioni per il mediano inglese e 3 per il croato. In estate potranno finire sul mercato
Ivana Crocifisso
1 min
Torino
Anjorin e Kulenovic. Il Toro li acquista ma sono già in bilico© Marco Canoniero
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Era solo una questione di tempo, una pura formalità: ora che la salvezza aritmetica è arrivata, grazie al punto conquistato con l’Inter, il Torino dovrà obbligatoriamente riscattare due calciatori della sua rosa, arrivati in prestito tra la scorsa estate e la finestra invernale. Tino Anjorin e Sandro Kulenovic diventeranno a tutti gli effetti granata poiché la condizione stabilita al momento dell’accordo era proprio la permanenza in

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