Anjorin e Kulenovic. Il Toro li acquista ma sono già in bilico

Era solo una questione di tempo, una pura formalità: ora che la salvezza aritmetica è arrivata, grazie al punto conquistato con l’Inter, il Torino dovrà obbligatoriamente riscattare due calciatori della sua rosa, arrivati in prestito tra la scorsa estate e la finestra invernale. Tino Anjorin e Sandro Kulenovic diventeranno a tutti gli effetti granata poiché la condizione stabilita al momento dell’accordo era proprio la permanenza in