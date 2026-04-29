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Questo Coco è un problema. E in estate può andar via

Da settimane il difensore colleziona prestazioni insufficienti. E con l'Inter pure D'Aversa lo ha bocciato
Ivana Crocifisso
1 min
TorinoCoco
Questo Coco è un problema. E in estate può andar via© Marco Canoniero
Torino

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È il difensore che, numeri alla mano, ha giocato di più. Con Baroni prima, con D’Aversa poi. Solo l’insostituibile Vlasic gli è davanti per numero di presenze, ma il minutaggio di Saul Coco resta il più alto dell’intera squadra. Era lui il titolare nella difesa a quattro di inizio stagione ed era rimasto lui

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