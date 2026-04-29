Questo Coco è un problema. E in estate può andar via

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
È il difensore che, numeri alla mano, ha giocato di più. Con Baroni prima, con D’Aversa poi. Solo l’insostituibile Vlasic gli è davanti per numero di presenze, ma il minutaggio di Saul Coco resta il più alto dell’intera squadra. Era lui il titolare nella difesa a quattro di inizio stagione ed era rimasto lui
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS