"Bravo Roby, eri già un duro": Semioli sicuro su D'Aversa

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TORINO - Franco Semioli sarebbe sicuramente contento se Roberto D’Aversa dovesse restare a Torino anche per la prossima stagione: «Sì, mi farebbe piacere p
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