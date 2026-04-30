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"Bravo Roby, eri già un duro": Semioli sicuro su D'Aversa

L’ex ala granata: "Nel 2002 a Terni giocai con lui. Aveva grande grinta. Ha dimostrato uno spirito da Toro"
Marco Bonetto
1 min
Torino

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TORINO - Franco Semioli sarebbe sicuramente contento se Roberto D’Aversa dovesse restare a Torino anche per la prossima stagione: «Sì, mi farebbe piacere p

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