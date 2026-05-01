"Toro, obiettivo decimo posto"

Con il pareggio in rimonta contro l’Inter, il Toro ha raggiunto aritmeticamente la salvezza. Non che ci sia da festeggiare per quest’obiettivo che, a inizio stagione, non era stato nemmeno preso in considerazione dalla stessa società. Poi una serie di errori di valutazioni e scelte hanno portato la formazione granata sempre più vicina alla zona calda della classifica ed è stato necessario un cambio in panchina, oltre che di ds, per riportare u