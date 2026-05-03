Toro, la storia del viaggio maledetto: "È nostro desiderio avere lo stesso equipaggio"....

Il 24 aprile 1949 il Grande Torino gioca a Bari. Pareggia 1 a 1: Valentino Mazzola porta in vantaggio i granata dopo appena 11 minuti, poi a metà ripresa segnerà per i pugliesi Voros. Mazzola con lo stadio Della Vittoria di Bari ha un rapporto particolare, felice: proprio lì sei anni prima (25 aprile 1943: quasi lo stesso giorno, non solo lo stesso mese) aveva segnato il gol della vittoria a 3 minuti dalla fine, 1 a 0 all’ultima gio