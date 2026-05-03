Dall'Inter al Friuli, nuove disattenzioni su palle inattive

Distratta, svagata, poco lucida. È la solita difesa del Torino, che con le due reti subite a Udine si avvicina inesorabilmente ai sessanta gol subiti (al momento sono 58) in una sola stagione (solo in Serie A, non considerando la Coppa Italia, altrimenti sarebbe un risultato negativo già raggiunto): un’enormità per una squadra che aspira quantomeno a lottare per un obiettivo diverso da quello della semplice salvezza. Pure in casa de