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D’Aversa avverte il Toro. Basta partite come a Udine

Il tecnico ha già cominciato a lavorare sulla testa dei giocatori. Pretende determinazione e sarà un martello fino a venerdì, quando arriverà il Sassuolo
Andrea Piva
1 min
Torinod'aversaSerie A 2025-26
D’Aversa avverte il Toro. Basta partite come a Udine© LAPRESSE
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Deve aver contato fino a mille Roberto D’Aversa - perché a dieci non sarebbe di certo bastato - per mantenere la calma al termine della partita contro l’Udinese, una volta rimesso piede negli spogliatoi. Sovente gli allenatori, dopo prestazioni negative, preferiscono rimandare il discorso ai giocatori al giorno della ripresa degli allenamenti: D’Aversa non ha invece atteso di tornare al Filadelfia, ha voluto confrontarsi subito con i

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