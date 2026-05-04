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Cairo e i giocatori del Torino contestati anche a Superga: cosa è successo

Parte dei tifosi presenti alla 77ª commemorazione della Tragedia ha protestato contro i granata, reduci dal ko di Udine e prossimi a chiudere un deludente campionato
2 min
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Fischi e insulti. Così una parte dei tifosi del Torino ha accolto i granata di Roberto D'Aversa al 77º anniversario della Tragedia di Superga. La contestazione si è tenuta nel piazzale davanti la basilica di Superga dove la squadra è giunta nel pomeriggio di lunedì 4 maggio per prendere parte alla commemorazione dei caduti nell'incidente aereo in cui perse la vita, tra gli altri, l'intera squadra del Grande Torino. Una protesta che ha interessato anche il patron Urbano Cairo, contro il quale sono stati intonati cori poi soppiantati dal canto "C'è solo il Grande Torino".

L'agenda del Torino

Usciti sconfitti dal Friuli (2-0), i granata sono prossimi a chiudere un'altra amara stagione che ha allargato la spaccatura fra tifoseria e dirigenza. L'agenda di fine stagione vede ora il Torino impegnato contro il Sassuolo in casa venerdì 8.

A seguire, la trasferta di Cagliari di domenica 17 e l'atto conclusivo con il derby della Mole in programma domenica 24 maggio. Alla 35ª giornata, la classifica riporta invece 41 punti che valgono il 13º posto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

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