Il Grande Torino, 77 anni dopo e la speranza di una vera svolta

La distanza tra la speranza e la realtà si allunga per 672 metri. L’altezza del colle di Superga. Là dove la terra si concede al cielo. Vogliamo credere che sia lì il passaggio del cuore di chi ama visceralmente il Toro. Esattamente dove il Grande Torino si immolò senza saperlo nel secondo di uno schianto, 77 anni fa, risucchiato da una tempesta di pioggia, di vento, di fulmini, di nebbia. E la gente del Toro ancora una volta è salita sul colle in un p