Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Grande Torino, 77 anni dopo e la speranza di una vera svolta

I parenti degli Invincibili, l’emozione e l’affetto dei tifosi, la “sorpresa” di don Robella, il pellegrinaggio popolare fin dal mattino, i fiori di tutti
Marco Bonetto
1 min
TorinoSupergaCairo
Il Grande Torino, 77 anni dopo e la speranza di una vera svolta© Agenzia Aldo Liverani Sas
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

La distanza tra la speranza e la realtà si allunga per 672 metri. L’altezza del colle di Superga. Là dove la terra si concede al cielo. Vogliamo credere che sia lì il passaggio del cuore di chi ama visceralmente il Toro. Esattamente dove il Grande Torino si immolò senza saperlo nel secondo di uno schianto, 77 anni fa, risucchiato da una tempesta di pioggia, di vento, di fulmini, di nebbia. E la gente del Toro ancora una volta è salita sul colle in un p

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS