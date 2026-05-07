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Adams, il Toro ascolta le sirene inglesi: il Che in scadenza e il rinnovo è lontano

L'attaccante scozzese potrebbe fare ritorno in Inghilterra, ma non in Premier League: ecco la potenziale destinazione del centravanti granata
Nicolò Schira
1 min
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Adams, il Toro ascolta le sirene inglesi: il Che in scadenza e il rinnovo è lontano © Marco Canoniero
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Stanno iniziando a riecheggiare sempre più forti le sirene provenienti da Oltremanica per Che Adams. Un elemento che conosce bene il calcio inglese e proprio a quelle latitudini ha giocato per molti anni, togliendosi parecchie soddisfazioni. Soprattutto in Championship con le maglie di Birmingham City e Southampton. Annate da urlo e nelle quali ha segnato a raffica nel torneo, che rappresenta l’equivalente inglese della nostra Serie B

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