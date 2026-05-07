Adams, il Toro ascolta le sirene inglesi: il Che in scadenza e il rinnovo è lontano

Stanno iniziando a riecheggiare sempre più forti le sirene provenienti da Oltremanica per Che Adams. Un elemento che conosce bene il calcio inglese e proprio a quelle latitudini ha giocato per molti anni, togliendosi parecchie soddisfazioni. Soprattutto in Championship con le maglie di Birmingham City e Southampton. Annate da urlo e nelle quali ha segnato a raffica nel torneo, che rappresenta l’equivalente inglese della nostra Serie B