Toro, voglia di derby: contro la Juve oltre la contestazione, si vede quota 20mila

Il Torino proroga la fase di vendita dei biglietti solo per i cuori granata, a prezzi scontati, e rilancia lo slogan “Dipingiamo lo stadio di un solo colore: tocca a noi!”. La contestazione può continuare anche con lo stadio pieno era stato, d’altra parte, il concetto portante di uno degli ultimi comunicati diffusi dai gruppi organizzati della curva Maratona: «La nostra contestazione nei confronti della presidenza Cairo è chiara e non