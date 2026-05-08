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Toro, voglia di derby: contro la Juve oltre la contestazione, si vede quota 20mila

Il club lancia la fase di vendita dei biglietti solo per i cuori granata, a prezzi scontati, e rilancia lo slogan “Dipingiamo lo stadio di un solo colore: tocca a noi!"
Marco Bonetto
1 min
Toro, voglia di derby: contro la Juve oltre la contestazione, si vede quota 20mila© ANSA
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Il Torino proroga la fase di vendita dei biglietti solo per i cuori granata, a prezzi scontati, e rilancia lo slogan “Dipingiamo lo stadio di un solo colore: tocca a noi!”. La contestazione può continuare anche con lo stadio pieno era stato, d’altra parte, il concetto portante di uno degli ultimi comunicati diffusi dai gruppi organizzati della curva Maratona: «La nostra contestazione nei confronti della presidenza Cairo è chiara e non

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