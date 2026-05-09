L’idea Dieng per rinforzare l’attacco Toro

Punta centrale, che può giocare anche da attaccante esterno, di proprietà del Lorient, nazionale del Senegal, classe 2000 e, dettaglio tutt’altro che secondario, con il contratto in scadenza a giugno (e quindi acquistabile a parametro zero): è questo il profilo di Bamba Dieng, giocatore che Gianluca Petrachi ha iniziato a seguire. L’attacco del Toro nella prossima stagione potrebbe, almeno in parte, cambierà la propria fisionomia: negli