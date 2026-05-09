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L’idea Dieng per rinforzare l’attacco Toro

La punta del Lorient (9 gol in Ligue 1) piace pure a Bologna e Lazio in Italia e al St. Pauli in Germania
Andrea Piva
1 min
L’idea Dieng per rinforzare l’attacco Toro© Getty Images
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Punta centrale, che può giocare anche da attaccante esterno, di proprietà del Lorient, nazionale del Senegal, classe 2000 e, dettaglio tutt’altro che secondario, con il contratto in scadenza a giugno (e quindi acquistabile a parametro zero): è questo il profilo di Bamba Dieng, giocatore che Gianluca Petrachi ha iniziato a seguire. L’attacco del Toro nella prossima stagione potrebbe, almeno in parte, cambierà la propria fisionomia: negli

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