«Falcone al Toro farebbe bene. E voto D’Aversa»

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Luca Marchegiani è stato uno degli ultimi giocatori del Toro ad alzare al cielo un trofeo, la Coppa Italia del ‘93, ma è stato anche uno dei portieri più amati dai tifosi e tra quelli che ancora oggi viene ricordato con maggiore affetto. «Ma il mio inizio al Toro non è stato positivo, il primo anno retrocedemmo, ci
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