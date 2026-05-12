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«Falcone al Toro farebbe bene. E voto D’Aversa»

«Wladimiro sta continuando a migliorare di anno in anno, questo dimostra serietà, ma anche talento. Meriterebbe uno step di crescita»
Andrea Piva
1 min
TorinoFalconemarchegiani
«Falcone al Toro farebbe bene. E voto D’Aversa»© Redazione
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Luca Marchegiani è stato uno degli ultimi giocatori del Toro ad alzare al cielo un trofeo, la Coppa Italia del ‘93, ma è stato anche uno dei portieri più amati dai tifosi e tra quelli che ancora oggi viene ricordato con maggiore affetto. «Ma il mio inizio al Toro non è stato positivo, il primo anno retrocedemmo, ci

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