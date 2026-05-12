Toro, appuntamento per Esposito

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La gara in programma domenica sera all’Unipol Domus potrebbe rappresentare una porta sul futuro. Non è un mistero che i rapporti tra i due club siano ottimi, come testimoniano le varie operazioni concluse tra Torino e Cagliari negli ultimi anni (Bellanova, Prati ecc.). Un feeling speciale che può portare
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