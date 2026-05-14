Torino, Ebosse poteva essere del Cagliari

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E pensare che la sfida di domenica sera all’Unipol Domus avrebbe potuto giocarla a maglie invertite. Un anno e mezzo fa, infatti, al Cagliari era stata prospettata la possibilità di ingaggiare Enzo Ebosse, ma poi i sardi preferirono puntare su altri elementi per completare il pacchetto arretrato. Poco male. Col senno del poi è andata bene a tutti ugualmente: i rossoblù stanno viaggiando verso un’altra salvezza, mentre il Abbonati per continuare a leggere
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