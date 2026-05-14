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Toro-Gattuso, fumata grigia Cairo ha offerto troppo poco 

Non solo Juric: il patron ha già incontrato anche Rino, ma per convincerlo dovrà rilanciare. Intanto prende tempo con D’Aversa: se vincerà il derby...
Marco Bonetto
1 min
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Toro-Gattuso, fumata grigia Cairo ha offerto troppo poco © LAPRESSE
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Cairo e Petrachi stanno giocando la loro partita. E nel mondo del mercato c’è anche chi si chiede fino a che punto presidente e ds la pensino per davvero alla stessa maniera sulla scelta più importante da prendere (al più tardi entro fine mese) per la prossima stagione: l’allenatore cui affidare il Torino. Poi, per carità, per i destini della squadra saranno fondamentali, saranno dirimenti gli acquisti, e più ancora le cessioni. Per

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