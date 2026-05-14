Toro-Gattuso, fumata grigia Cairo ha offerto troppo poco 

Cairo e Petrachi stanno giocando la loro partita. E nel mondo del mercato c’è anche chi si chiede fino a che punto presidente e ds la pensino per davvero alla stessa maniera sulla scelta più importante da prendere (al più tardi entro fine mese) per la prossima stagione: l’allenatore cui affidare il Torino. Poi, per carità, per i destini della squadra saranno fondamentali, saranno dirimenti gli acquisti, e più ancora le cessioni. Per