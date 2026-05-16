"Tifosi, rinascerà un Toro vero!"

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Paolino Pulici, Pupi, Puliciclone. Mito vivente. Il massimo goleador nella storia granata con 172 reti segnate in 437 partite. Campione d’Italia nel 1976, dopo le due Coppe Italia vinte nei primi anni in granata. Suo il gol dello scudetto, 50 anni fa: contro il Cesena. Nel 1975-’76 vinse anche il titolo di capocannoniere con 21 gol: il 3° in carriera. Quindici stagioni nel Toro dal 1967, considerando anche il primo anno in Primavera (con vittoria del campionat
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