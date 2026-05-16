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Toro, summit con il Napoli per Marianucci

Nei prossimi giorni Petrachi vedrà Manna: in ballo la permanenza del difensore centrale in granata
Nicolò Schira
1 min
MarianuccinapoliTorino
Toro, summit con il Napoli per Marianucci© Marco Canoniero
Torino

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Potrebbe proseguire a sorpresa oltre il 30 giugno l’avventura di Luca Marianucci in granata. L’idea del Toro, infatti, è di provare a trattenere il giovane difensore. Anche perché lo stesso Napoli appare orientato a far giocare con continuità altrove anche nella prossima stagione il centrale, nel giro anche della Nazionale italiana Under 21. Motivo per cui la soluzione di una permanenza a Torino stuzzica e piace un po’ a tutti. In tal senso sono p

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